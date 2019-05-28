Öğrencilerden Kızılay'a destek

Türk Kızılay Gölcük Şubesi, 'Her Sınıf Bir Koli' kampanyası kapsamında, kendileriyle iletişime geçen okulları ziyaret ederek toplanan yardım kolilerini teslim alıyor. Gölcük'teki bazı okulların Türk Kızılay Gölcük Şubesi ile ortaklaşa yürüttüğü bu çalışmada şubenin son durağı Saraylı Ortaokulu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından toplanan yardımlar, koli halinde Kızılay yetkililerine teslim edildi. Öğrencilerin hazırlamış olduğu kolileri teslim alan Türk Kızılay Gölcük Şubesi yetkilileri, "Projemize ilk günden bu yana ilgi gösteren okullarımız, kolilerini bizlere teslim ederek ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayında yüzünü güldürüyor. Bugüne kadar 276 adet yardım kolisini ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Yardımlarla insanların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." dedi.