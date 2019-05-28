İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Emine Zeybek, bugün gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada İzmit Belediyesinde çalışan 10 işçinin bugün itibariyle işine son verilmesine değindi.

"VERDİĞİN SÖZLERİ NE ÇABUK UNUTTUN?"

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek'in konuşmasından satır başları:

"31 Martta İzmit Belediye Başkanı seçilen eski CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet tarafından iki gündür işçi ve memur kıyımı yapılmaktadır. Başkan yardımcılarından müdür ve amirlere kadar büyük bir kesim ilçenin en ücra köşelerine sürgün edilmiştir. Bugün aldığımız habere göre 10 işçi, hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden, tamamen kanunsuz bir şekilde işten atılmıştır. Oysa Fatma Hanım 31 Mart seçimleri öncesi miting alanlarında ve basın-yayın kuruluşlarında 'Herkesin başkanı olacağım, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım, işçiler bana güvensin. Kul ve yetim hakkından korkarız, vicdansız değiliz' diyordu. Ne oldu Fatma Hanım, verdiğin sözleri ne çabuk unuttun da evine ekmek götürmekten başka bir derdi olmayan emekçi insanları bayram öncesi kapı önüne koydun? Bu vicdansızlığı Genel Kurulun ve İzmit halkının takdirlerine arz ediyorum” diye konuştu.