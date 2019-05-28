Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 20:00 TSİ- Siyaset G: Bugün 20:01 TSİ

İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Emine Zeybek, bugün gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada İzmit Belediyesinde çalışan 10 işçinin bugün itibariyle işine son verilmesine değindi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Emine Zeybek, bugün gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada İzmit Belediyesinde çalışan 10 işçinin bugün itibariyle işine son verilmesine değindi.

"VERDİĞİN SÖZLERİ NE ÇABUK UNUTTUN?"

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek'in konuşmasından satır başları:

"31 Martta İzmit Belediye Başkanı seçilen eski CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet tarafından iki gündür işçi ve memur kıyımı yapılmaktadır. Başkan yardımcılarından müdür ve amirlere kadar büyük bir kesim ilçenin en ücra köşelerine sürgün edilmiştir. Bugün aldığımız habere göre 10 işçi, hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden, tamamen kanunsuz bir şekilde işten atılmıştır. Oysa Fatma Hanım 31 Mart seçimleri öncesi miting alanlarında ve basın-yayın kuruluşlarında 'Herkesin başkanı olacağım, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım, işçiler bana güvensin. Kul ve yetim hakkından korkarız, vicdansız değiliz' diyordu. Ne oldu Fatma Hanım, verdiğin sözleri ne çabuk unuttun da evine ekmek götürmekten başka bir derdi olmayan emekçi insanları bayram öncesi kapı önüne koydun? Bu vicdansızlığı Genel Kurulun ve İzmit halkının takdirlerine arz ediyorum” diye konuştu.

Bugün 20:00 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Nagehan Alçı'nın sorularına moderatör de dayanamadı mask
Nagehan Alçı'nın sorularına moderatör de dayanamadı
Bülent Arınç'a önemli görev mask
Bülent Arınç'a önemli görev
Eski İzmit Kaymakamına 1.6 milyonluk makam aracı mask
Eski İzmit Kaymakamına 1.6 milyonluk makam aracı
Yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu mask
Yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
AKP Derince'ye "genç başkan" mask
AKP Derince'ye "genç başkan"
Ellibeş, ilçelerden 3’ER İSİM İSTEDİ mask
Ellibeş, ilçelerden 3’ER İSİM İSTEDİ
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler

GALERİ

Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL