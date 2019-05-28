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Minibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Körfez'de, iddiaya göre aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Alperen Akgül'e minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Kaza, akşam saatlerinde Körfez Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. H.B.B. yönetimindeki 41 ABV 215 plakalı minibüs, iddiaya göre kaldırımdan bir anda yola fırlayan Alperen Akgül'e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından darbe alan küçük çocuğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Alperen Akgül, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Semra ve Ömer Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alperen Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri minibüs sürücüsü H.B.B.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet diliyorum,Allah acılı ailesine ve yakınlarına sabırlar versin.

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 22:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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