Akşam saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Efe Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısından yükselen alevleri görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, olayda yaralanan kimse olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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3 katlı binanın çatısı yandı
Körfez ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz