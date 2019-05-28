3 katlı binanın çatısı yandı

Akşam saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Efe Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısından yükselen alevleri görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, olayda yaralanan kimse olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.