Avukatlar iftarda buluştu

Kocaeli Barosu, geleneksel iftar programında avukatlarla bir araya geldi. Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, Lastik İş Sosyal Tesisleri’nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Programa eski Baro başkanı Fahri Örengül’de katılırken, Cengiz Sarıbay, Fatma Kaplan Hürriyet, Sertif Gökçe gibi isimlerin katılmaması dikkat çekti.

MESLEKTAŞLARIMIZLABULUŞMA ŞANSI YAKALADIK

Gerçekleştirilen iftar yemeği öncesi açıklamalarda bulunan Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Hep birlikte Ramazan ayını yaşıyoruz hepimiz için çok önemli günler. Düzenlediğimiz iftar sayesinde meslektaşlarımızla buluşma şansı yakaladık. Genç avukatlar meclisimiz ve kültür sanat kolumuz ile birlikte düzenlenen organizasyonumuza katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan ayı birlik ve beraberlik için çok önemli, bu iftar da bizim için bir ve beraber olma günü” ifadelerini kullandı. Selin BECER