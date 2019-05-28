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Bu mahallelerde elektrikler kesilecek!

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.
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31.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında NEBİHOCA KÖYÜ , NEBİHOCA MAH. ,

01.06.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında BALLAR KÖYÜ , SÜVERLER KÖYÜ , SÜVERLER MAH. ,

01.06.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 12:00 ile 17:00 arasında SÜVERLER MAH. ,

31.05.2019 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında HAMİDİYE KÖYÜ , HAMİDİYE MAH. , MESRURİYE KÖYÜ , MESRURİYE MAH. , İCADİYE KÖYÜ , İCADİYE MAH. , İHSANİYE MAH. , ŞEVKETİYE KÖYÜ , ŞEVKETİYE MAH. ,

31.05.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında UZUNTARLA MAH. ,

31.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında BİBEROĞLU KÖYÜ , BİBEROĞLU MAH. , DAĞKÖY KÖYÜ , DAĞKÖY MAH. , DURHASAN KÖYÜ , DURHASAN MAH. , EMİRHAN KÖYÜ , EMİRHAN MAH. , ESELER KÖYÜ , ESELER MAH. , HİSAREYN KÖYÜ , ÇUBUKLUBALA KÖYÜ , ÖMERAĞA KÖYÜ ,

02.06.2019 tarihinde DERİNCE ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında SIRRIPAŞA MAH. , ÇENEDAĞ MAH. ,

02.06.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında AKPINAR KÖYÜ , AKPINAR MAH. , BARBAROS MAH. , KOCATEPE MAH. , KURUÇEŞME MAH. ,

02.06.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 00:05 ile 08:05 arasında FATİH , FATİH MAH. , KULLAR MAH. , KÖSEKÖY MAH. , YAYLACIK MAH. ,

02.06.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 00:05 ile 08:05 arasında ARSLANBEY MAH. , ATAEVLER MAH. , BALABAN MAH. , DUMLUPINAR MAH. , FATİH , İSTASYON MAH. ,

07.06.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında AKMEŞE KÖYÜ , ATAŞEHİR KÖYÜ , BALABAN KÖYÜ , BAYRAKTAR KÖYÜ , BAYRAKTAR MAH. , ESELER MAH. , EŞMEAHMEDİYE KÖYÜ , GEDİKLİ KÖYÜ , GEDİKLİ MAH. , MERKEZ-BAYRAKTAR KÖYÜ , UZUNBEY MAH. , ZEYTİNBURNU KÖYÜ , ZEYTİNBURNU MAH. , ÖMERAĞA KÖYÜ ,

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