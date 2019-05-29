TFF 2. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
69. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Selçuk Alibaz, yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 0-1.
87. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan hızla kat eden Erkan Zengin, rakip savunma oyuncularını geçip ceza alanına girdikten sonra pasını Ahmet Aras'a çıkardı. Müsait durumdaki Ahmet Aras, topu filelere gönderdi: 0-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 2-0 kazanan Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz