Brisa’dan geleneksel iftar

Brisa Kocaeli yönetimi, bugün iftar yemeği verdi. Lastik-İş Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Lastik-İş Sendika Genel Başkanı Alaaddin Sarı’nın yanı sıra Brisa Genel Müdür Danışmanı Uğurtan Doğan, Genel Sekretek İhsan Malkoç, Eğitim Basın Yayın Başkanı Salih Gür, Örgütlenme Daire Başkanı Alperen Şakacı, Hukuk Daire Başkanı Ali Öztürk, Mali İşler Başkanı Necdet Ulusoy, Japon ortaklar ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Programda ilk olarak konuşan Genel Müdür Danışmanı Uğurtan Doğan, “Bu güzel tesisimizde yine birlikteyiz. Sonuç olarak sizlerle aile günümüzde de bir araya geleceğiz. Brisa ailesiyiz biz. Japon arkadaşlarımız da burada. Genel müdürümüz Cevdet Bey’in selamlarını iletiyorum, kendisi yoğun programından dolayı gelemedi” dedi.

Aile bizim için çok önemlidir

Doğan’ın ardından söz alan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı konuşmasının başında yakın zamanda silahlı saldırı sonucu vefat eden Abdullah Karacan’ı andı. Sarı, “Genel Başkanımızın mekanı cennet olsun. Başkanımızın geleneksel hale getirmiş olduğu bu iftar programları aynı hızla devam diyor. Direktör arkadaşlarıma ve Japon müdürlerime siz değerli arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Çoğumuz eşlerini ve çocuklarını evde bırakmış. Bundan sonraki iftarlara onları da getirecek şekilde hazırlayalım bu iftar programlarımızı. Aile bizim için çok önemlidir. Çocuklarımız için çocuk şenliği yapacağız ilerleyen aylarda. Önümüzdeki bayram otelin önünde bayramlaşmayı yapacağız. Ben de katılım sağlayacağım. Ramazan ayının rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu. Program, iftarın ardından çekilen aile fotoğrafı ile son buldu. Nuri AKÇAHARMAN