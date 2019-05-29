Adaklık arayanlar hayvan pazarına

İzmit Belediyesi yetkilileri, mahalle ve sokak aralarında adaklık hayvan satışının yasak odluğunu hatırlatarak “ eskiden mahalle aralarında faaliyet gösteren ve hiç de hoş olmayan görüntülere neden olan adaklık satıcıları alınan karara göre Büyükşehir Belediyesi Mezbahası yanındaki hayvan pazarına taşındılar. Haftanın 7 günü adaklık satıcıları faaliyet gösteriyor. Ayrıca Perşembe günleri de normal hayvan satışı yapılmaktadır. Hayvanlar, pazar alanına Belediye Veteriner Hekimi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimleri, Zabıta Memurları ve idari personellerin kontrolünde alınıyor. Aynı zamanda hayvancılıkta kayıt dışılığın ve salgın hastalıkların önüne geçmek ve hem alıcı hem satıcı için güvenilir ve sağlıklı bir pazar oluşturmak amacıyla gelen hayvanlarda kulak küpeleri ve pasaportları titizlikle inceleniyor” dediler.