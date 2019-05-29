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Kazadan bir hafta sonra hayatını kaybetti

Gebze'de geçtiğimiz hafta servis minibüsü arızalanan otomobilden inen 3 kişiye çarptı. Kazada Umut Sarı yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Alınan bilgilere göre, Gebze D-100 karayolunda İstanbul yönünde seyreden B.E. idaresindeki 41 P 8963 plakalı servis minibüsü, Safaş mevkisinde arıza yapan otomobilden inen 3 kişiye çarptı. Kazada yaralanan Umut Sarı (17), Samet Bora Coştur (26 ) ve Eren D. (30) ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Umut Sarı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Samet Bora Coştur’dan da acı haber geldi.

HAYATA TUTUNAMADI

Özel bir hastanede tedavi gören, AKP’de geçtiğimiz dönem milletvekili adayı olan Yalçın Coştur'un yeğeni Samet Bora Coştur kazadan bir hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrasında servis aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülmüştü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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