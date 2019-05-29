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İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?

Önceki gün Hizmet-İş Sendikası tarafından “İzmit Belediyesi’nde işçi kıyımı” başlıklı bildirinin ardından gerçekler yeryüzüne çıkmaya başladı. Meğer işten çıkartılanların sayısı 10 değil 4’müş, Bu dört kişinin 2 si seçimden sonra işe alınmış. Üstelik işe alınanlar bakın kimlerin çocukları çıktı.
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İzmit Belediyesi’nden çıkarılan 4 işçiden 2’sinin seçime iki gün kala işe alındığı ortaya çıktı. Diğer 2’si ise Fatma Kaplan Hürriyet mazbatasını almadan birkaç gün önce işe alınmış. İşten çıkarılan kişilerden birisi İzmit Belediyesi Muhtar Masası eski sorumlusu ve AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Çetin’in kızı, diğeri ise İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Öğretmen’in kızı olduğu ortaya çıktı

İŞİN İÇ YÜZÜ DAHA SONRA ANLAŞILDI

Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi’nden 10 işçi çıkarıldı şeklinde haberler yayılmış ve Hizmet- İş Sendikası da konuyla ilgili bir basın açıklaması yapmıştı. İzmit Belediyesi de bir basın açıklaması yaparak konunun çarpıtıldığını çıkarılan işçilerin 10 değil 4 olduğunu duyurmuştu. Belediye ayrıca çıkarıldığı iddia edilen 10 işçiden 6’sının kendilerinin çıkmak istediği diğer 4 işçinin ise seçimden hemen önce ve hemen sonraki günlerde etik olmayan bir şekilde işe alındığını belirtti. İzmit Belediyesi diğer yandan bu işçilerin hiçbirinin Hizmet- İş Sendikası üyesi olmadığının da altını çizdi.

DENEME SÜRELERİ DOLUNCA

Sendikaya üye bile olmayan ve üstelik işe son 2-3 ay da alınan 4 kişinin işten çıkartılması olay olmuştu. Hizmet –İş Sendika, “İzmit Belediyesi’nde işçi kıyımı var” demişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bahsedildiği gibi 10 değil 4 işçi işten çıkartıldı. Kısa bir süre önce işe alınan bu kişilerin deneme süreleri sona erinde işten çıkartıldılar. Belediye meclis üyesi Mehmet Çetin ve seçimden 2 gün önce işe alınan kızı ve İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Öğretmen’in yine seçimden iki gün önce işe alınan kızı için ortalığı ayağa kaldıran sendika bu ayrıntıları kamu oyundan sakladı. İşten çıkartılan diğer iki personel den biri seçimden bir gün sonra diğeri ise seçimden 6 gün sonra ihtiyaç olmamasına rağmen işe alınmış.

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Yorumlar

(5)
05

Emre Meşe - emine zeybek nerdesin ezbere iş yapıp olayı araştırmadan meclise kadar götürdün fatma hanımdan özür dileyecekmisin

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 12:54
03

Ramiz Karaeski - Her zaman dediğim gibi Müslümanlar Allaha inanır ama paraya taparlar.

Yanıtla . 13Beğen 29 Mayıs 10:41
04

Düşünelim - @Ramiz Karaeski 03 nolu yoruma cevabı: Müslüman islamiyeti yaşayandır, müslümanım diyen ama yaşamayan islamı temsil etmez. Tek farkı islama inancını beyan etmiş olmasıdır, doğruluğunu da Allah bilir. Deistler, ateistler gibi dünyayı severler, onlar gibi yaşarlar. İslamı yaşayan, kurallarını şartsız,menfaatsiz yerine getiren müminler dünyaya ait olanı sevmez, Allah ın verdiklerini Allah yolunda harcar, israf etmez, Allah ın istediği biçimde nimetleri yönetirler. Tabi burada islama göre yaşamak nedir, Allah ın istediği biçim nedir, mümin nedir, Allah yolunda harcamak nedir gibi konuları bilmek gerekir.

Yanıtla . 3Beğen 29 Mayıs 11:45
02

Deli Kız - en acısıda bu ufacık olayı algı operasyonu yaparak insanların duyguları ile oynuyorlar. hazmedemedikleri için her türlü yalan beyana baş vurdular izmitin kızı da olayı aldı taaa TBMM taşıycağını söyledi. başka gündem konusu yok sanırsın ülke güllük gülüstanlık. komik gerçekten çok ayıp komedi filmi bu kadar gülünç değil.. yazıklar olsun kul hakkı yemeye doymadınız.

Yanıtla . 12Beğen 29 Mayıs 10:39
01

Mehmet - İyi olmuş o sendikaya sorun akrabalarını nevzat bey doldururken..nerde takiliyorlardi

Yanıtla . 11Beğen 29 Mayıs 09:33
Diğer 3 Yorumu Göster

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