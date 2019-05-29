İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?

İzmit Belediyesi’nden çıkarılan 4 işçiden 2’sinin seçime iki gün kala işe alındığı ortaya çıktı. Diğer 2’si ise Fatma Kaplan Hürriyet mazbatasını almadan birkaç gün önce işe alınmış. İşten çıkarılan kişilerden birisi İzmit Belediyesi Muhtar Masası eski sorumlusu ve AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Çetin’in kızı, diğeri ise İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Öğretmen’in kızı olduğu ortaya çıktı

İŞİN İÇ YÜZÜ DAHA SONRA ANLAŞILDI

Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi’nden 10 işçi çıkarıldı şeklinde haberler yayılmış ve Hizmet- İş Sendikası da konuyla ilgili bir basın açıklaması yapmıştı. İzmit Belediyesi de bir basın açıklaması yaparak konunun çarpıtıldığını çıkarılan işçilerin 10 değil 4 olduğunu duyurmuştu. Belediye ayrıca çıkarıldığı iddia edilen 10 işçiden 6’sının kendilerinin çıkmak istediği diğer 4 işçinin ise seçimden hemen önce ve hemen sonraki günlerde etik olmayan bir şekilde işe alındığını belirtti. İzmit Belediyesi diğer yandan bu işçilerin hiçbirinin Hizmet- İş Sendikası üyesi olmadığının da altını çizdi.

DENEME SÜRELERİ DOLUNCA

Sendikaya üye bile olmayan ve üstelik işe son 2-3 ay da alınan 4 kişinin işten çıkartılması olay olmuştu. Hizmet –İş Sendika, “İzmit Belediyesi’nde işçi kıyımı var” demişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bahsedildiği gibi 10 değil 4 işçi işten çıkartıldı. Kısa bir süre önce işe alınan bu kişilerin deneme süreleri sona erinde işten çıkartıldılar. Belediye meclis üyesi Mehmet Çetin ve seçimden 2 gün önce işe alınan kızı ve İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Öğretmen’in yine seçimden iki gün önce işe alınan kızı için ortalığı ayağa kaldıran sendika bu ayrıntıları kamu oyundan sakladı. İşten çıkartılan diğer iki personel den biri seçimden bir gün sonra diğeri ise seçimden 6 gün sonra ihtiyaç olmamasına rağmen işe alınmış.