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Kocaeli, bayrama hazır!

Ramazan Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmemiz için Kocaeli Valiliği kent genelinde bazı önlemler aldı.
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Ramazan Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmemiz için Kocaeli Valiliği kent genelinde bazı önlemler aldı. Alınan önlemler kamuoyu ile de paylaşıldı. İşte alınan tedbirler…

GÜVENLİK – TRAFİK

  • İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve ilgide kayıtlı emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyol, D-100 ve D-130 karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekip bulundurulacaktır.
  • Bayram öncesi ve sonrası oluşacak yoğunluk da dikkate alınarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından TEM Otoyolunda 01/06/2019 – 09/06/2019 tarihleri arasında İstanbul- Ankara istikametinde ve Ankara-İstanbul istikametinde kaza riskinin yüksekliği tespit edilen  noktalarda her 10 km. de  bir trafik ekibi görevlendirilerek denetim yapılacaktır.
    Aynı uygulama, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmit-Kandıra (Kefken-Kerpe güzergâhı dâhil) güzergâhında uygulanacaktır.
  • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine istinaden, bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyecek, kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip ve tespit edilerek adli, idari tahkikat yapılması sağlanacaktır.
  • Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi yasadışı faaliyetlerle mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirilecektir.

ALTYAPI

  • Belediye Başkanlıkları, iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık verecek, yangın, kanalizasyon ve su arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirecek, nöbetçi ekipler takviye edilecek, olası durumlara karşı hazırlıklı olacaklardır. Halkın istek ve şikâyetlerini bildirecekleri telefon numaraları yazılı ve görsel medya aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
  • Herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için SEDAŞ tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak, olası arızalara anında müdahale edilebilmesi için bağlı birimlerindeki personel sayısının takviye edilmesi sağlanacaktır.
  • Haberleşmenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için TELEKOM tarafından gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
  • İSU Genel Müdürlüğü içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara müdahale için yeterli sayıda ekip görevlendirecektir.

ULAŞIM

  • Otoyol, D-100, D-130 ve Kandıra yolunda trafiğin aksamadan yürütülmesi için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli önlemler alınacaktır.
  • Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 14. Şube Şefliği ve Tütünçiftlik Bakım İşletme Şefliği sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak, acil müdahale ekipleri oluşturulacaktır.
  • 01/06/2019 – 09/06/2019 tarihleri arasında zaruri haller hariç yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmayacak ve yollar sürekli ulaşıma açık tutulacaktır.

SAĞLIK

  • İl Sağlık Müdürlüğü acil servis hizmetlerine önem vermek suretiyle, nöbet hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Hastane ve diğer sağlık birimlerinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için personel planlaması yapılacaktır.
  • 112 Acil Servislerine personel takviyesi yapılarak kesintisiz hizmet sağlanacaktır. 

DENETİM

  • İlimizde faaliyet gösteren lokanta, pastahane, fırın gibi gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve belediye zabıta ekiplerince etkin bir şekilde denetlenecektir.
  • Bayram öncesi vatandaşlarımızın alışverişlerini güven ve huzur ortamı içerisinde yapmalarını temin açısından güvenlik güçleri ve belediye zabıtaları denetimlerini sıklaştıracaklardır.

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