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Yeni bir banka kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bankanın adı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akın yer alıyor. Kurulan banka yatırım bankası olarak hizmet verecek.

Bugün 09:52 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Kemal - Golden Global bu nasıl bir isim burası Türkiye ortakları Türk bu yabancı isimlere neden izin veriliyor niye yabancılar kendi ülkelerinde Türk isimleri kullanmazken biz neden onların yapmadığı bu işleri yapıyoruz kendi kendimizi küçültüyoruz ben Türk olmaktan gurur duyuyorum çünkü

dünyanın en namuslu en merhametli insanlarıyız iyilikte birbiri ile yarışan dünyada tek ülkeyiz

bir insanın adının Türk olması onun Türk olduğunu göstermez

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 11:49
01

Vatandaş - kim bu vatandaşlar, hangi siyasetçinin yakınları acaba ?

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 10:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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