Yeni bir banka kuruldu

Kemal - Golden Global bu nasıl bir isim burası Türkiye ortakları Türk bu yabancı isimlere neden izin veriliyor niye yabancılar kendi ülkelerinde Türk isimleri kullanmazken biz neden onların yapmadığı bu işleri yapıyoruz kendi kendimizi küçültüyoruz ben Türk olmaktan gurur duyuyorum çünkü

dünyanın en namuslu en merhametli insanlarıyız iyilikte birbiri ile yarışan dünyada tek ülkeyiz

bir insanın adının Türk olması onun Türk olduğunu göstermez