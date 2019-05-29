Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bankanın adı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akın yer alıyor. Kurulan banka yatırım bankası olarak hizmet verecek.
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Yeni bir banka kuruldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi.
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Yorumlar
(2 )
Kemal - Golden Global bu nasıl bir isim burası Türkiye ortakları Türk bu yabancı isimlere neden izin veriliyor niye yabancılar kendi ülkelerinde Türk isimleri kullanmazken biz neden onların yapmadığı bu işleri yapıyoruz kendi kendimizi küçültüyoruz ben Türk olmaktan gurur duyuyorum çünkü
dünyanın en namuslu en merhametli insanlarıyız iyilikte birbiri ile yarışan dünyada tek ülkeyiz
bir insanın adının Türk olması onun Türk olduğunu göstermez
Vatandaş - kim bu vatandaşlar, hangi siyasetçinin yakınları acaba ?
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