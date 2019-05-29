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Akar’dan Zeybek’e hodri meydan!

İzmit Belediyesinde 10 işçinin çıkarıldığı iddiaları Meclis de AKP Milletvekili Emine Zeybek ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ı karşı karşıya getirdi.
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AKP Milletvekili Emine Zeybek yaptığı konuşma da İzmit Belediyesinde Başkan Yardımcılarının sürgün edildiği ve 10 işçinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı sözlerine CHP Kocaeli Milletvekili Haydar sert sözlerle cevap verdi.

İSPAT ETSİN HERŞEYE VARIM

Emine Zeybek’in İzmit Belediyesinde işçi kıyımı olduğu, Başkan Yardımcılarının sürgün edildiği sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Akar, “Bir tane Başkan Yardımcısı sürgün edilmedi, Emine Hanım bunu ispatlasın ben de her şeye varım” dedi.

SEÇİMDEN 2 GÜN ÖNCE İŞE ALINMIŞLAR

Akar, işten çıkarıldığını iddia ettikleri işçilere de açıklama getirerek “10 içinin 4’ünün deneme sürelerinin dolduğunu, bunların 2’sinin 29 Martta, hemen seçim öncesi, diğerlerinin 1 ve 6 Nisan’da yani Fatma Kaplan Hürriyet’in mazbatasını almadan işe alındığının altını çizerek bu kişilerin 1’nin de AKP Meclis Üyesinin kızı olduğunu söyledi.

KENDİ İSTEKLERİ İLE AYRILDILAR

Bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar diğer 6 işçinin kendi isteğiyle işten ayrıldığını istifa dilekçelerinin Hürriyet’in masasında olduğunu ve her verdiği sözü yeri getirdiğini söyledi.

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Yorumlar

(3)
03

Kemal - ALLAH, hın acelesi yok kim ne yaparsa kendine

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 11:43
02

Vatandas - Guray Orucun nereye gittiginden haberi yok heraldee

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 11:42
01

Yolcu - Sayın AKAR,onlara şu örneği verin lütfen:2003 te Türkiye'de sadece bir kişiye uygulanan bir olayı örnek verin.Emekli olduğu halde göreve geri döndürülüp, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı yapılan Muhlis ÖZTÜRK'un iki oğlu Kocaeli Büyükşehir Belediyesine hangi sınavlardan geçerek,hangi kıstas ve kritere uygun olarak girdiler?Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan bu şahıs ve ayni branştaki zamanın Büyükşehir Belediye Başkanı, hangi din kültürüne ve hangi ahlak bilsisine dayanarak bunu yaptılar?Milletin çocukları KPSS Kurslarında ter dökerken,sokaklarda boş gezerken bu adamın çocukları haksızca işe yerleşti.Muhlis Özturk'un çocuklarından biri halen usulsüz girdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışmaktadır.Diğer oğlu İktidar torpiliyle Türk Havayollarına geçmiştir.Üçüncü öğlu ise yine bu dönem ve yine parti torpiliyle bir Bakanlıkta görevlendirilmiştir.BU SADECE BİR AİLE İÇİN YAPILAN TORPİL...

Yanıtla . 3Beğen 29 Mayıs 10:58
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