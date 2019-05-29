Akar’dan Zeybek’e hodri meydan!

AKP Milletvekili Emine Zeybek yaptığı konuşma da İzmit Belediyesinde Başkan Yardımcılarının sürgün edildiği ve 10 işçinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı sözlerine CHP Kocaeli Milletvekili Haydar sert sözlerle cevap verdi.

İSPAT ETSİN HERŞEYE VARIM

Emine Zeybek’in İzmit Belediyesinde işçi kıyımı olduğu, Başkan Yardımcılarının sürgün edildiği sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Akar, “Bir tane Başkan Yardımcısı sürgün edilmedi, Emine Hanım bunu ispatlasın ben de her şeye varım” dedi.

SEÇİMDEN 2 GÜN ÖNCE İŞE ALINMIŞLAR

Akar, işten çıkarıldığını iddia ettikleri işçilere de açıklama getirerek “10 içinin 4’ünün deneme sürelerinin dolduğunu, bunların 2’sinin 29 Martta, hemen seçim öncesi, diğerlerinin 1 ve 6 Nisan’da yani Fatma Kaplan Hürriyet’in mazbatasını almadan işe alındığının altını çizerek bu kişilerin 1’nin de AKP Meclis Üyesinin kızı olduğunu söyledi.

KENDİ İSTEKLERİ İLE AYRILDILAR

Bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar diğer 6 işçinin kendi isteğiyle işten ayrıldığını istifa dilekçelerinin Hürriyet’in masasında olduğunu ve her verdiği sözü yeri getirdiğini söyledi.