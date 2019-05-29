Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:09 TSİ- Gündem G: Bugün 11:48 TSİ

Coşkun Ankaz'ın yerine Mehmet Şevket Verit atandı

İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yeni bir atama gerçekleşti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yeni bir atama gerçekleşti. Görevden alınan Destek Hizmetleri Müdürü Coşkun Ankaz’ın yerine Kültür Müdürlüğünde çalışan Mehmet Şevket Verit’in atandı. Verit, bu haberi tatil için gittiği İtalya’da öğrendi. Verit’in İtalya dönüşü yeni görevine başlaması bekleniyor.

Bugün 10:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Küçük Ağa - Tebrik ederim .görevini layıkıyla yapacağına inancım tamdır .her ne kadar eleştiri alsanda İzmit belediyesi başkanı Fatma Hanım'ın güvenini fazlasıyla hakedeceginden şüphem yoktur .Allah yar ve yardımcın olsun.

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 13:06
02

Vatandasgarip - beledıyede calısan ıtalyada tatil yapıyor ne beledıyeymıs be

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 12:05
01

Saraybahçeli - Yav kardeşim başka, Adam mı? Yoktu yazık her dönem bukelemun gibi hareket eden bu zat nasıl o koltuğa oturur tahsili nedir bu zatın ben şahsen CHP'ye oy verdiğini bile sanmam. Okadar işçi yollandı insan bir düşünür bu şahıs nasıl kaldı diye yazık Olmadı Fatma hanım bu kadar mı zayıfsınız baskı vardır meclis üyelerinden anlıyorum ama kalite bu kadar düşmez. Akp'nin 2024 hedefleri tutar eski saraybahçeli acıdım halinşze

Yanıtla . 3Beğen 29 Mayıs 12:00
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu mask
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu
10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı mask
10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı
Bu mahallelerde elektrikler kesilecek! mask
Bu mahallelerde elektrikler kesilecek!
Gölcük'te maddi hasarlı kaza! mask
Gölcük'te maddi hasarlı kaza!
Avukatlar iftarda buluştu mask
Avukatlar iftarda buluştu
Adaklık arayanlar hayvan pazarına mask
Adaklık arayanlar hayvan pazarına
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?

GALERİ

Akar: O başkan derhal istifa etmeli! mask
Akar: O başkan derhal istifa etmeli!
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL