İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yeni bir atama gerçekleşti. Görevden alınan Destek Hizmetleri Müdürü Coşkun Ankaz’ın yerine Kültür Müdürlüğünde çalışan Mehmet Şevket Verit’in atandı. Verit, bu haberi tatil için gittiği İtalya’da öğrendi. Verit’in İtalya dönüşü yeni görevine başlaması bekleniyor.
Bugün 10:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:48 TSİ
Coşkun Ankaz'ın yerine Mehmet Şevket Verit atandı
İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yeni bir atama gerçekleşti.
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Yorumlar
(3 )
Küçük Ağa - Tebrik ederim .görevini layıkıyla yapacağına inancım tamdır .her ne kadar eleştiri alsanda İzmit belediyesi başkanı Fatma Hanım'ın güvenini fazlasıyla hakedeceginden şüphem yoktur .Allah yar ve yardımcın olsun.
Vatandasgarip - beledıyede calısan ıtalyada tatil yapıyor ne beledıyeymıs be
Saraybahçeli - Yav kardeşim başka, Adam mı? Yoktu yazık her dönem bukelemun gibi hareket eden bu zat nasıl o koltuğa oturur tahsili nedir bu zatın ben şahsen CHP'ye oy verdiğini bile sanmam. Okadar işçi yollandı insan bir düşünür bu şahıs nasıl kaldı diye yazık Olmadı Fatma hanım bu kadar mı zayıfsınız baskı vardır meclis üyelerinden anlıyorum ama kalite bu kadar düşmez. Akp'nin 2024 hedefleri tutar eski saraybahçeli acıdım halinşze
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