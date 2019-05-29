Saraybahçeli - Yav kardeşim başka, Adam mı? Yoktu yazık her dönem bukelemun gibi hareket eden bu zat nasıl o koltuğa oturur tahsili nedir bu zatın ben şahsen CHP'ye oy verdiğini bile sanmam. Okadar işçi yollandı insan bir düşünür bu şahıs nasıl kaldı diye yazık Olmadı Fatma hanım bu kadar mı zayıfsınız baskı vardır meclis üyelerinden anlıyorum ama kalite bu kadar düşmez. Akp'nin 2024 hedefleri tutar eski saraybahçeli acıdım halinşze