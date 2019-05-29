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Hizmet-İş'ten yeni açıklama! İddialar hakkında bakı ne dedi?

İzmit Belediyesi’nde dün işten çıkarılan 10 işçinin yankıları bugün de devam ediyor.
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İzmit Belediyesi’nde dün işten çıkarılan 10 işçinin yankıları bugün de devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İzmit Belediyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştiren Hizmet-İş Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy, haber sitelerinde yer alan işçilerin seçimden 2 gün önce ve müdürlerin kızları işe alındı haberleri karşısında yeni bir açıklama yaptı.

Ersoy’un açıklamasından satır başları şöyle:

İzmit belediyesinde 10 işçinin iş akdi fesh edildikten sonra, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy basın açıklamasından sonra, İzmit belediyesi başkan yardımcısı Dilek Yalçın’ın işten çıkarılan işçilerin kendi isteği ile işten çıktığını, Başkan Ersoy İzmit belediyesinde inşaa edilen iş barışını dinamitlediğini ifade etmiştir. Bu açıklamalar üzerine Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ersoy; İzmit belediyesinin yapmış olduğu açıklama gerçeği yansıtmadığı gibi suçluluk psikolojisi ile yalan ve çelişkili ifadelere dayanan bir açıklamadır dedi.

“KENDİ İLE ÇELİŞİYOR”

Açıklamanın bir kısmında “ BEKAŞ A.Ş’de çalışmakta olan 4 personelin ikisi 31 mart yerel seçimlerine 2 gün kala, 2 sinin 31 mart seçim sonuçları açıklandıktan sonra işe alınmıştır.” Aynı açıklamanın diğer bölümünde 6 işçiden bahsederek, kendi isteği ile işlerinden ayrıldığı ifade edilmektedir. Bu açıklama bile kendi içinde çelişerek yapılan söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Zaten basın mensuplarına iş akidlerinin feshi ile ilgili bildiri sunulmuştur.

“ÖRTBAS EDEBİLMEK İÇİN”

Gerçek şudur ki 10 işçinin işine son verilmiştir. İzmit Belediyesi yöneticilerin suçluluklarını örtbas edebilmek için yaptıkları uygulamalar kamuoyundan gizlenerek, adeta kripto mantığıyla gerçekleştirilmektedir. İşten çıkarmalarda belediyenin bilgi iletişim sisteminin kapatılması, ne meclis üyelerine ne de yetkili sendikaya hiçbir bilgi verilmemesi yaptıkları işin usulsüzlüğünü ve suçluluklarını ortaya koymaktadır. Böyle davranmakla neyi gizleme telaşındadırlar.

“VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR”

Ayrıca iş barışı bozduğumuzu ifade edenler, mazbatayı aldıkları günden 2 ay bile geçmeden işten çıkarmalarla, sürgünlerle, mobinglerle ve işçilere seçim meydanlarında verdikleri sözü tutmamakla kendileri bozmuştur. Belediye yönetimi bütün bu uygulamalarında kendi kendileriyle çelişmekle kalmayıp, suçluluk psikoloji içerisindeki panik atak tutum ve yaptırımlarıyla suçluluklarını tescillemektedirler.

“MÜDÜRÜN ÇOCUKLARINI ÖRNEK GÖSTEREREK”

Belediye yönetimi, yaptıkları işin gayr-i meşruluğunu örtbas edebilmek için bir meclis üyesi ve bir müdürün çocuklarını örnek gösterip gündeme taşımaktadır. Bunlar üzerinden hareket ederek diğer işçilerin mağduriyetleri örtbas edilemez, aksine daha da derinleşir. Bizim İzmit belediyesi yetkililerine tavsiyemiz: Her ne olursa olsun İzmit’e hizmet eden işçilerin emeği ile oynamayın, işçilerin alınterine saygılı olun,sürgünlere ve mobinglere son verin. Önce işçilere söz verdiğiniz 52 günlük ilave tediye, yol, yemek parasını ve Temizlik işlerinde çalışan 400 işçinin hafta sonu mesailerini verinki, İzmit belediyesinde iş barışı ve huzuru daim olsun.”dedi.

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Yorumlar

(2)
02

İzmittt - Bu adam kimdir ya ? Hiç bugüne kadar bir yerde görünmeyen şimdi siyaset yapmak kendini göstermek için piyasada dolaşan ve sözde işçi hakkını savunan adam? Seçimden 1-2 gün önce nasıl işçilerin alındığınıda veya bunlar alınırken ve hak edenler alınmıyorken neden sustuğunu da açıklasana ? Meclis üyesi Mehmet Çetin'in kızı neye göre işe girmiş ? Nasıl işe girmiş ? Bunca işsiz genç varken neden o kişinin kızı işe girmiş ? Önce bunları anlat sonra buralara girip açıklama yap..

Yanıtla . 2Beğen 29 Mayıs 10:44
01

Kaya Kaya - Idris başkan neyin peşindesin belediyeden nemalariniz kesilince her tarafa saldirmaya başladınız. Hele dünkü basın açıklamasını yapan benbirsen başkanına ne demeli bilmemki. sendikanizda basın açıklaması yapacak kimse kalmamış galiba memur sendikası başkanına açıklama yaptiriyorsunuz demekki onlarinda bir yarası var ki koşarak basın açıklamasına gelmişler.

Yanıtla . 1Beğen 29 Mayıs 10:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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