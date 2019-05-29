Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:31 TSİ- Gündem G: Bugün 11:14 TSİ

Hürriyet, Spor Müdürü olarak Ağa'yı atadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Spor Müdürlüğüne, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’yı atadı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Spor Müdürlüğüne, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’yı atadı. İzmit Belediyesinde spor biriminde çalışan Ağa artık bağlı olduğu birimde müdür olarak görev yapacak.

Bugün 10:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Kaya Kaya - Mithat bey bu işi çok güzel yapar fatma başkanı tebrik ederim işi ehline verdi. Tebrikler. HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Yanıtla . 2Beğen 29 Mayıs 10:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı mask
10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı
Yıldırım: Tek bir şartla İmamoğlu'yla ortak yayına çıkarım mask
Yıldırım: Tek bir şartla İmamoğlu'yla ortak yayına çıkarım
Bülent Arınç'a önemli görev mask
Bülent Arınç'a önemli görev
Avukatlar iftarda buluştu mask
Avukatlar iftarda buluştu
Kent Bayramlaşması bu yıl Antikkapı’da mask
Kent Bayramlaşması bu yıl Antikkapı’da
Sibel Gönül iftara katıldı mask
Sibel Gönül iftara katıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler

GALERİ

Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL