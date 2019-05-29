İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Spor Müdürlüğüne, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’yı atadı. İzmit Belediyesinde spor biriminde çalışan Ağa artık bağlı olduğu birimde müdür olarak görev yapacak.
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Hürriyet, Spor Müdürü olarak Ağa'yı atadı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Spor Müdürlüğüne, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’yı atadı.
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Yorumlar
(1 )
Kaya Kaya - Mithat bey bu işi çok güzel yapar fatma başkanı tebrik ederim işi ehline verdi. Tebrikler. HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
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