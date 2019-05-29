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Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi

Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı sonrasında görüşülecek.
Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi mask
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Bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Askeralma Kanunu Teklifi'nin müzakereleri Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek. Meclis, 1-9 Haziran'da ara vereceği için 65 maddeden oluşan kapsamlı bir teklif olan düzenlenmenin görüşmeleri bayram tatili sonrası yapılacak.

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