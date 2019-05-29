Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi

Bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Askeralma Kanunu Teklifi'nin müzakereleri Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek. Meclis, 1-9 Haziran'da ara vereceği için 65 maddeden oluşan kapsamlı bir teklif olan düzenlenmenin görüşmeleri bayram tatili sonrası yapılacak.