Bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Askeralma Kanunu Teklifi'nin müzakereleri Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek. Meclis, 1-9 Haziran'da ara vereceği için 65 maddeden oluşan kapsamlı bir teklif olan düzenlenmenin görüşmeleri bayram tatili sonrası yapılacak.
Bugün 10:58 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:24 TSİ
Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi
Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı sonrasında görüşülecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz