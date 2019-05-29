Tüpraş, sendikayı görüşmeye davet etti

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TÜPRAŞ'ın Kocaeli, İzmir Aliağa, Batman, Kırıkkale'de bulunan tesislerinde örgütlü olan Petrol- İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir türlü anlaşma sağlanamadı. İşverenin anlaşmaya yanaşmayan tavrı sebebiyle, Tüpraş işçisi pek çok eylem yaparak kararlılığını gösterdi.

BİNLERCE İŞÇİNİN GÖZÜ KULAĞI BU GÖRÜŞMEDE Toplu iş sözleşmesi yasal süreci içinde masada bitirilmemesi nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu’na gitti. Tüpraş işvereninin, işçilerin 40 yıllık kazanılmış haklarını istemesi üzerine işçiler buna direndi. İşçilerin kararlı duruşu üzerine bu kez Tüpraş Genel Müdürlüğü açıklamalar yapmaya başladı. Petrol-İş Sendikası'nı hedef alan açıklamalara da, sendika sert tepki gösterdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından işveren, sendikayı yarın yeniden görüşmeye davet etti. Şimdi binlerce işçinin gözü kulağı bu görüşmede.