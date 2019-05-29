Son yıllarda judodaki başarılarımıza minikler de katılıyor. 67 ilden Bin 139 judocunun katıldığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonada ilimizden katılan minik judocularımız 4 madalya kazanarak, gelecek için umut verdi. İlk defa bir Türkiye şampiyonasında Tatami (minder)’ye çıkan mavi beyazlı minik judocular, yaptıkları mücadelelerle beğenildi. Judocular şampiyonadan 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Judocular, Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nı genel klasmanda 3’ncü olarak tamamladı. 36 kiloda Şevval Erdoğmuş ,46 kiloda Oğuz Demirtaş ve 52 kiloda Esma Karaahmet altın madalya, 34 kiloda Efe Koyuncu bronz madalya elde etti ve milli takımımızla beraber Balkan Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.
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Minik judocular tuttuğunu devirdi
Son yıllarda judodaki başarılarımıza minikler de katılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz