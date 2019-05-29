Minik judocular tuttuğunu devirdi

Son yıllarda judodaki başarılarımıza minikler de katılıyor. 67 ilden Bin 139 judocunun katıldığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonada ilimizden katılan minik judocularımız 4 madalya kazanarak, gelecek için umut verdi. İlk defa bir Türkiye şampiyonasında Tatami (minder)’ye çıkan mavi beyazlı minik judocular, yaptıkları mücadelelerle beğenildi. Judocular şampiyonadan 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Judocular, Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nı genel klasmanda 3’ncü olarak tamamladı. 36 kiloda Şevval Erdoğmuş ,46 kiloda Oğuz Demirtaş ve 52 kiloda Esma Karaahmet altın madalya, 34 kiloda Efe Koyuncu bronz madalya elde etti ve milli takımımızla beraber Balkan Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.