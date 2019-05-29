Olimpiyat Yıldızları hedef büyüttü

Olimpiyat Yıldızları Jimnastik Kulübü ailesi bir araya geldi. Kulüpte geçtiğimiz dönemlerde genel jimnastik guruplarından alt yapılara seçilmiş olan, daha sonra da üstün performans göstererek gerek kulüp kurallarına uyarak, gerekse antrenman devamlılığı sağlamaları sebebiyle 2020 Türkiye Şampiyonası’na hazırlanması planlanan kız ve erkek yarışmacı takımlarına seçilen sporcuların aileleriyle toplantı yapıldı. Toplantıda, kendilerine teşekkür edildi. Konuyla ilgili bilgi veren kulübün başkanı Tolga Havuç “Ailelerimizle bir araya geldik. Hem teşekkürlerimizi ilettik, hem de yeni yol haritamızı anlattık. Tüm salonlarımızda, alt yapılarımıza seçimlerimiz, tüm hızıyla devam ediyor” dedi.