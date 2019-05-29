Er Meydanı daha verimli kullanılmalı

Derince’nin artık gelenekselleşen etkinlikleri arasında yer alan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yapan İshakçılar Er Meydanı’nın daha verimli kullanılması için çalışmalar başlatılıyor. İshakçılar Er Meydanı’nda incelemelerde bulunan ve burada güreş camiasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kompleksin Türkiye genelinde hizmet vermesi için gereken adımları atacaklarını söyledi.

GÜREŞ FEDERASYONU İLE İŞBİRLİĞİ

Er Meydanı’nın sadece yılın belli günleri değil, senenin geneline yayılarak kullanılması gerektiğini belirten Başkan Aygün, “Bu konuda Türkiye Güreş Federasyonu ile yapacağımız görüşmelerle, tesisin daha verimli kullanılması amacıyla çalışma başlatacağız. Bu tesisimizde geleceğin güreşçilerinin yetişmesi için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İnanıyorum ki İshakçılar Er Meydanı, yapacağımız işbirliğiyle güreş camiasının merkezi olacak” dedi.