Kentimizin köklü kulüplerinden Çubuklu Balaspor, yarınlarını sağlama aldı. Çubuklu Bala Futbol Okulu, yaz tatilinin de yaklaşmasıyla beraber çalışma temposunu artırdı. Yönetici Aydın Karamak, velilere çağrıda bulunarak “Futbol okulu çalışmalarımız eğlenceli bir şekilde devam etmektedir. 2006-2013 yaş aralığında çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.
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Çubuklu Balaspor yarınlarını sağlama aldı
Kentimizin köklü kulüplerinden Çubuklu Balaspor, yarınlarını sağlama aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz