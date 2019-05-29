3.Lig’e düşen Darıca Gençlerbirliği A.Ş.’nin Başkanı Arif Gülen, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Özgür Vurur ile 1 Haziran’da Ankara’da bir araya gelecek. Bu tarihte Türkiye Futbol Federasyonu’nun kongresi için Ankara’ya gidecek olan Başkan Gülen, Başkent’te yaşayan teknik direktör adayı ile detayları konuşacak. Daha önce yaptığı telefon görüşmesinde transfer yasağını kaldıracağını Vurur’a söyleyen Gülen’in, tecrübeli teknik adam ile el sıkışması bekleniyor.
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Gülen ve Vurur Ankara’da görüşecek
3.Lig’e düşen Darıca Gençlerbirliği A.Ş.’nin Başkanı Arif Gülen, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Özgür Vurur ile 1 Haziran’da Ankara’da bir araya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz