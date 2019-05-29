Gülen ve Vurur Ankara’da görüşecek

3.Lig’e düşen Darıca Gençlerbirliği A.Ş.’nin Başkanı Arif Gülen, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Özgür Vurur ile 1 Haziran’da Ankara’da bir araya gelecek. Bu tarihte Türkiye Futbol Federasyonu’nun kongresi için Ankara’ya gidecek olan Başkan Gülen, Başkent’te yaşayan teknik direktör adayı ile detayları konuşacak. Daha önce yaptığı telefon görüşmesinde transfer yasağını kaldıracağını Vurur’a söyleyen Gülen’in, tecrübeli teknik adam ile el sıkışması bekleniyor.