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Vefalı Maşukiye

2018-2019 sezonunda 1.Amatör Küme Futbol Ligi ve 2.Küme U-19 Futbol Ligi şampiyonluğu yaşayan Maşukiyespor,sezon boyunca desteğini sürdüren ve başarıda pay sahibi olan isimleri unutmadı.
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2018-2019 sezonunda 1.Amatör Küme Futbol Ligi ve 2.Küme U-19 Futbol Ligi şampiyonluğu yaşayan Maşukiyespor,sezon boyunca desteğini sürdüren ve başarıda pay sahibi olan isimleri unutmadı. Maşukiyespor Kulüp Başkanı Ergün Yılmaz, bu sezon kazanılan çifte şampiyonlukta emekleri bulunan Futbol Şube Sorumlusu Özgür Alpay ve Maşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu ve Sarı-Kırmızılı formayı hediye etti.

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