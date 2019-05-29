Düzce’de gençlerin grup şampiyonu olmasında sonra dikkatleri üzerine çeken 41 Futbol Kulübü, hafta sonu yerel alt yapı liglerinde de iki zafere imza attı. Orhan Filiz yönetimimdeki takımın U13 ekibi, Kocaeli Güneşspor ekibini 2-1 mağlup ederken, U11 ekibi ise İzmit Futbol Kulübü’nü tam 7-1 mağlup etti.
Bugün 11:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:29 TSİ
41 FK’nın zafer haftası
Düzce’de gençlerin grup şampiyonu olmasında sonra dikkatleri üzerine çeken 41 Futbol Kulübü, hafta sonu yerel alt yapı liglerinde de iki zafere imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz