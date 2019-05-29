41 FK’nın zafer haftası

Düzce’de gençlerin grup şampiyonu olmasında sonra dikkatleri üzerine çeken 41 Futbol Kulübü, hafta sonu yerel alt yapı liglerinde de iki zafere imza attı. Orhan Filiz yönetimimdeki takımın U13 ekibi, Kocaeli Güneşspor ekibini 2-1 mağlup ederken, U11 ekibi ise İzmit Futbol Kulübü’nü tam 7-1 mağlup etti.