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Dilovası kulüplerine Şayir’den tam destek

Dilovası’nda faaliyet gösteren kulüplerin önü açık.
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Dilovası’nda faaliyet gösteren kulüplerin önü açık. Geçtiğimiz günlerde Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile Tavşancılspor lokalinde bir araya gelen kulüp başkanları Şayir’in tam desteğini aldı. Belediye Başkanı olmadan önce kendi firmasının (Şayir Mühendislik) adıyla kulüplere forma sponsoru olan Başkan Şayir, Belediye Başkanı sıfatıyla desteğini artıracak. Tavşancılspor Başkanı Mehmet Servet Akkor, Dilovası Belediyespor Başkanı Recep Laç, Diliskelesispor Başkanı Kenan Yılmaz ve Çerkeşlispor Başkanı Mustafa Erdem ile yeni sezon öncesinde fikir alış verişinde bulunan Şayir’in, malzemeden, hoca maaşlarına kadar temel giderlerin karşılanacağının sözünü verdiği öğrenildi.

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