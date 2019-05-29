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Başkan Bıyık’tan amatörlere müjde

Bölge basınıyla sahur programında bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projelerini açıklarken, amatör kulüpleri unutmadı.
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Bölge basınıyla sahur programında bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projelerini açıklarken, amatör kulüpleri unutmadı. Bir gazetecinin ‘kulüpler saha olmadığı için kendi çabalarıyla halı sahalarda futbolcu yetiştirmeye çalışıyor. Bu anlamda vermiş olduğunuz vaatler ile ilgili bir çalışma başlattınız mı ?’ sorusuna cevap veren Bıyık, “Bölgemizde amatör kulüpler artık gereğinden fazla desteklenmeli ve onlar da bu destekle beraber Darıcamıza ve Türkiye futboluna sporcu yetiştirmeli. Bu doğrultuda Nenehatun Stadı için çalışmalara başladık. Bayramdan sonra Spor Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatı ile görüşmeler yapıp, ivedi bir şekilde saha sorununu çözüme kavuşturacağız” dedi.

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