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"İnsanlar İzmit'e girdiğini fark etsin"

Biz "İzmitiz" Grubu Kurucu Hüseyin Erol, "İnsanlar İzmit'e girdiğini fark etsin" başlıklı paylaşımında İzmit Tren Garı mevkiinde bulunan üç tünelin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri donatılmasını istedi.
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Biz "İzmitiz" Grubu Kurucu ve İzmitlilerin yakından tanıdığı bir isim olan Hüseyin Erol, "İnsanlar İzmit'e girdiğini fark etsin" başlıklı paylaşımında İzmit Tren Garı mevkiinde bulunan üç tünelin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri donatılmasını istedi. Erol, paylaşımında "İstanbul yönünden gelen araçlar şehir merkezine girerken kullandıkları İzmit Tren İstasyonu mevkiinde bulunan araçların ve tramvayın kullandığı üç tünelin iç duvarları büyük ışıklı Atatürk Fotoğrafları ile donatılsın. İnsanlar İzmit’e girdiklerini fark etsin, içleri açılsın. İzmit. 29 Mayıs 2019" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Hüseyin Bey; bunu neden Belediye AK Partideyken istemedin?

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 12:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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