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Başkan Özlü bir vaadini daha gerçekleştirdi

Başiskele Belediye Başkan Yasin Özlü, seçim beyannamesinde de yer alan vaatlerini yerine getiriyor. Başkan Özlü’nün büyük önem verdiği Kariyer ve İstihdam Merkezi, bölgenin iş imkânlarını Başiskele’de ikamet edip iş arayanları aynı sistemde eşleştirerek işveren ve işçi için en uygun istihdama olanak sağlıyor.
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Başiskele Belediyesi, BAŞ-KİM Kariyer ve İstihdam Merkezi’ni mayıs ayında hizmete açtı. Başiskele Belediye hizmet binasında hizmet vermeye başlayan BAŞ-KİM Kariyer ve İstihdam Merkezi’ne iş arayanlar ve işverenler yoğun talep gösterdiler.

1 AYDA 130 KİŞİ BAŞVURDU

Mayıs ayında Başiskele’de ikamet eden vatandaşlar için hizmet vermeye başlayan BAŞ-KİM Kariyer ve İstihdam Merkezi’ne bir ayda 80’i erkek, 50’si kadın olmak üzere 130 kişi başvurdu. BAŞ-KİM personeli, bu iş başvurularından 60 kişiyi işyerlerine yönlendirirken, 13 kişi BAŞ-KİM aracılığıyla yeni bir iş sahibi oldular.

EN DOĞRU VE EN UYGUN PERSONEL

BAŞ-KİM, İŞ-KUR iş birliğiyle Başiskele’de faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda en doğru ve en uygun personel, iş arayan Başiskelelilere de en doğru işverene yönlendirilmesi sağlanarak her iki taraf için de büyük avantajlar sunuyor. Ayrıca BAŞ-KİM, yerinde istihdam modeli ile işin ve işçinin verimliliğini artırmayı hedefliyor. Hem iş arayanlar hem işletmeler, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’nden ücretsiz yararlanıyor.

BAŞ-KİM’E İŞ BAŞVURUSU YAPMAK ÇOK KOLAY

Vatandaşlar, Başiskele Belediyesi hizmet binasına gelerek BAŞ-KİM personelleriyle yüz yüze görüşerek özgeçmişlerini hazırlayabiliyor. Ayrıca BAŞ-KİM’e ait olan özel bir yazılımla, müracaatta bulunan adayların özgeçmişleri, adaylar hakkında istihdam uzmanları tarafından tutulmuş mülakat notları ve adaylar hakkındaki tüm süreçler, güvenilirlik esasına göre havuzda tutuluyor. Aynı şekilde çalışan talebinde bulunan işletmeler, personel taleplerini telefonla, e-mail atarak BAŞ-KİM’e bildiriyor. Sisteme girilen personel talepleri detaylı olarak havuza alınıyor. Ayrıca BAŞ-KİM ekipleri, bölgede faaliyetlerini yürüten işletmeleri ziyaret ederek hem yeni hizmete açılan Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin tanıtımını yapıyor hem de personel taleplerini topluyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLER DE VERİLECEK

Başiskelelilerin büyük bir memnuniyetle karşıladığı Kariyer ve İstihdam Merkezi’nde ayrıca iş arayan vatandaşlar için tüm meslek edindirme ve eğitim faaliyetleri de tamamen ücretsiz olarak verilecek.

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