Kadın Platformu: Çifte standardın nedeni cinsiyetçilik

Yaklaşık 7 yıl önce Isparta'da kendisine tecavüz ettiğini söylediği Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını kesen Nevin Yıldırım hakkında verilen ömür boyu hapis cezası oy çokluğuyla onandı. Konuyla ilgili Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadınlar Yürüyüş Yolu’nda toplanarak kararı protesto etti.



TEK BİR HAKİM BİLE SORMADI

Açıklamayı platform adına gerçekleştiren Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz, “Nevin için adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Nevin Yıldırım kendisine sistematik olarak tecavüz eden, yetmezmiş gibi çocuklarından koparıp zorla İstanbul'a götürmeye çalışan adamı öldürdü. O gece tutuklandı, daha ilk duruşmada yazgısı belliydi. Suçluydu. Bütün köy sıraya girdi. Aleyhine tanıklık yaptı. Bir kişi bile, tek bir savcı, tek bir hakim sormadı” dedi.

ÖLDÜRÜLEN O OLSAYDI

“Hayır, tanığa bile hacet yoktu” diyen Yılmaz sözlerini, “Nevin suçluydu. Sussaydı, idare etseydi, itaat etseydi. Birlikte gitmeyi kabul etmediği tecavüzcü Nurettin ya da ailesi tarafından öldürülseydi. Öldürülen o olsaydı, yani erkekler onu öldürseydi. Katilleri namus der, bir takım elbise giyer, az cezayla çıkarlardı nasılsa. Nevin'in elinin hamuruyla erkek işine karışması, kendi adaletini araması, kendi hayatına sahip çıkması kabul edilemezdi” şeklinde sürdürdü.

NEDENİNİ BİLİYORUZ

Yılmaz, “Yargının bu peşin hükmünün, dava başlamadan cezayı kesmesinin nedenini biliyoruz. Erkek katilleri kollarken gerekçeli kararında "aşk cinayeti" diye övgüler düzüp indirim uygularken başka hiçbir seçeneği olmadığı için hayatına sahip çıkan kadınlara sırt dönen bu çifte standardın nedeni cinsiyetçilik. Kadın düşmanlığı ve erkek dayanışmasıdır. Yargıtay bugün açıkladığı onama kararı ile aynı standardı sürdürdü. Adaletin "erkek" olduğunu, erkekleri kollamaya devam edeceğini bize bir kez daha gösterdi” dedi. Selin BECER