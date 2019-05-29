Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:52 TSİ- Gündem G: Bugün 12:54 TSİ

Gölcük'te maddi hasarlı kaza!

Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi 126. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında G.A. idaresindeki 25 FK 604 plakalı araç Dörtyol mevkiinde K.D. idaresindeki 41 ACN 943 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yarım hattına bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada can yaralanma ve can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Bugün 11:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu mask
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu
10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı mask
10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı
Bu mahallelerde elektrikler kesilecek! mask
Bu mahallelerde elektrikler kesilecek!
Gölcük'te maddi hasarlı kaza! mask
Gölcük'te maddi hasarlı kaza!
Avukatlar iftarda buluştu mask
Avukatlar iftarda buluştu
Adaklık arayanlar hayvan pazarına mask
Adaklık arayanlar hayvan pazarına
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?

GALERİ

Akar: O başkan derhal istifa etmeli! mask
Akar: O başkan derhal istifa etmeli!
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL