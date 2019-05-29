Çayırovaspor gençlerle devam!..

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den destek alamaması nedeniyle yeni sezon bütçesini oluşturamayan Çayırovaspor BAL takımı, gençlere yönelecek. Mevcut şartlarda transfer yapacak durumda olmayan yeşil-siyahlı ekip, genç takım oyuncularının potansiyeline güveniyor. Çayırovaspor, sezonun son mücadelesi olan Bornova Yeşilova maçına U19 takım kadrosuyla çıkmış ve yeşil-siyahlı gençler özverili futboluyla takdir toplamıştı.