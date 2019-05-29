Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den destek alamaması nedeniyle yeni sezon bütçesini oluşturamayan Çayırovaspor BAL takımı, gençlere yönelecek. Mevcut şartlarda transfer yapacak durumda olmayan yeşil-siyahlı ekip, genç takım oyuncularının potansiyeline güveniyor. Çayırovaspor, sezonun son mücadelesi olan Bornova Yeşilova maçına U19 takım kadrosuyla çıkmış ve yeşil-siyahlı gençler özverili futboluyla takdir toplamıştı.
Bugün 12:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:03 TSİ
Çayırovaspor gençlerle devam!..
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den destek alamaması nedeniyle yeni sezon bütçesini oluşturamayan Çayırovaspor BAL takımı, gençlere yönelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz