Martı kanatlandı bi’kere

2.Küme U19 Ligi’nde Play-Off serüveni bitti. 8 takımın katılımıyla oynanan Play-Off’ta son 2 takım 1.Küme U19’a çıkacaktı. Bu takımlardan biri cumartesi mesaisinde Çamçukur’u 2-0 yenen Kandıra G.B. oldu. Bu kategoride ikinci final pazar günü Beylikbağı Karadeniz-Darıca Martı arasında oynandı ve Darıca ekibi 1.Küme U19 Futbol Ligi’ne terfi etti. Şekerpınar Stadı’ndaki mücadeleye çok iyi konsantre olan Darıca Martıspor ilk 45 dakikayı Atacan’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

BEYLİKBAĞI KARADENİZ DÜNYALARI KAÇIRDI

İkinci yarıda Beylikbağı Karadeniz pozisyon zenginliğini yakaladı, ancak bunları sonuca yansıtamadı. Darıca Martı, atamayana atarlar misali Tunahan’ın kafa golüyle skoru 2-0’a getirdi. Özellikle son 20 dakikada rakip kaleyi adeta abluka altına alan Beylikbağı Karadenizli oyuncular inanılmaz goller kaçırdı. Skoru koruyan Darıca Martıspor bu sonuçla 1.Küme U19 Ligi’ne yükselen taraf oldu.