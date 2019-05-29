Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:03 TSİ- Spor G: Bugün 12:04 TSİ

Martı kanatlandı bi’kere

2.Küme’den 1.Küme Futbol Ligi’ne yükselen A takımdan sonda Darıca Kültür ve Martı Spor Kulübü’nün U19 takımı futbolcu gençleri de ayın başarıyı gösterip 1.Küme U19 Futbol Ligi’ne yükseldi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

2.Küme U19 Ligi’nde Play-Off serüveni bitti. 8 takımın katılımıyla oynanan Play-Off’ta son 2 takım 1.Küme U19’a çıkacaktı. Bu takımlardan biri cumartesi mesaisinde Çamçukur’u 2-0 yenen Kandıra G.B. oldu. Bu kategoride ikinci final pazar günü Beylikbağı Karadeniz-Darıca Martı arasında oynandı ve Darıca ekibi 1.Küme U19 Futbol Ligi’ne terfi etti. Şekerpınar Stadı’ndaki mücadeleye çok iyi konsantre olan Darıca Martıspor ilk 45 dakikayı Atacan’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

BEYLİKBAĞI KARADENİZ DÜNYALARI KAÇIRDI

İkinci yarıda Beylikbağı Karadeniz pozisyon zenginliğini yakaladı, ancak bunları sonuca yansıtamadı. Darıca Martı, atamayana atarlar misali Tunahan’ın kafa golüyle skoru 2-0’a getirdi. Özellikle son 20 dakikada rakip kaleyi adeta abluka altına alan Beylikbağı Karadenizli oyuncular inanılmaz goller kaçırdı. Skoru koruyan Darıca Martıspor bu sonuçla 1.Küme U19 Ligi’ne yükselen taraf oldu.

Bugün 12:03 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İşte pazara kadar değil mezara kadar kardeşlik mask
İşte pazara kadar değil mezara kadar kardeşlik
Damir Yüksel Avrupa’da!.. mask
Damir Yüksel Avrupa’da!..
Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lig'e yükseldi mask
Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lig'e yükseldi
Ali Düşmez KASKF’yi ziyaret etti mask
Ali Düşmez KASKF’yi ziyaret etti
PFDK, Fatih Terim'e 3 maç ceza verdi mask
PFDK, Fatih Terim'e 3 maç ceza verdi
Tufan Daş’ın takımı Shcupi Avrupa Ligi’ne katılıyor mask
Tufan Daş’ın takımı Shcupi Avrupa Ligi’ne katılıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler

GALERİ

Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL