Cimnastikçiler iftarda buluştu

Kulübün Yahyakaptan’da bulunan tesislerinde geleneksel olarak düzenlediği iftar programına Sakarya, Yahyakaptan, Derince ve Gebze bölgesinde başarıyla faaliyet gösteren Olimpiyat Yıldızları koordinatörleri ve antrenörleri eksiksiz katılarak, hem güzel ve anlamlı bir akşam geçirdi, hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kulüp Başkanı ve İzmit Belediyespor başantrenörü Tolga Havuç tarafından düzenlenen iftar programına antrenörlerle birlikte kulübün sağlık alanında paydaş kurumu İzmit Özel Aile Konak Hastanesi adına; Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Berkan Aslan ve Müdür Yardımcısı Sibel Paçalı, eğitim alanında paydaş kurumu Kale Okulları adına; Ortaokul Müdürü Yüksel İnce, kulüp diyetisyeni Hilal Batmaz ve kulüp psikoloğu Hilal Şirin ve son yıllarda yapmış olduğu çalışmalarla Kocaeli futboluna önemli hizmetlerde bulunan Bekirderespor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız ve eşi Sinem Yıldız katıldı.