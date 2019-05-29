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Darıca G.B.’yi görmezden gelemem

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca G.B. ile ilgili düşüncelerini geçtiğimiz açıkladı.
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca G.B. ile ilgili düşüncelerini geçtiğimiz açıkladı. Darıca G.B.’nin şehrin en büyük marklarından biri olduğunu ve bu kulübü görmezden gelmenin hadleri olmadığını ifade eden Bıyık’ın mesajları netti. Bıyık, “Ancak orada bir yapı var, o yapıya ne kadar müdahil olunması gerektiğini de oturup düşünmek lazım. Her zaman şunu ifade ettim, ben hiç bir zaman kulüp başkanı olmayacağım, kulübün teknik direktörü hiç olmayacağım, kulübün iç işlerine karışan bir belediye başkanı hiç olmayacağım. Bunu meydanlarda ve seçim kampanyalarında da söyledim. Şu anda Darıca Gençlerbirliği’ne ait olan tesislerden tutun da, güvenlik ve temizlik personelinin maaşları,  çimin bakımları, oraların elektriği, suyu, doğalgazı Belediyemiz tarafından ödeniyor. Şu an da hiç bir şey yapmıyor gibi görünsek de kulübün maliyeti bize yıllık 700- 800 Bin TL’dir’” dedi.

DURMAMIZ GEREKEN YERİ BİLİYORUZ

Bıyık sözlerinin sonunda, “Ben A.Ş. olmuş bir kulüpten bunu çekeyim gibi düşüncem olmamıştır.  Ancak olmayan imkanlarımızla, daha önceden de bahsettiğim gibi ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir dönemde belediyenin imkanlarını kulübe harcama şansım ve yetkim de yok. Kulüp başkanı sayın Arif Gülen’le olumlu geçen bir görüşme yaptım. Karınca kararınca bizim durmamız gereken yerleri belirledik. Biz tabii ki kulübün yanında olacağız ama çizgimizi iyi belirlemek lazım. O çizgiyi de ilerleyen süreç de daha da netleştireceğiz. Biz şehrin takımına olabildiğince manevi yönden de, farklı yönden de destek olacağız” diye konuştu.

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