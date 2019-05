Kocaeli’nin gururu olanlara ödül verildi

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Mayıs ayı meclis toplantısı Akın Doğan başkanlığında Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis toplantısı öncesinde Kocaeli Ticaret Odası’nın da aralarında bulunduğu 365 Oda ve Borsa’nın çatı kuruluşu TOBB öncülüğünde ve TEPAV iş birliğinde düzenlenen, başvuran şirketlerin 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması soncunda ilimizden 100 içerisinde yer alan 5 firmaya ödül verildi. Türkiye 100- Kocaeli’nin Gururları Ödül törenine; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR”

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Necmi Bulut, “Mevcut ticari dünyasında bir daralama ve sıkılma var. Ama güzel şeyler de oluyor. Kendi emekleriyle dereceye giren firmalarımıza teşekkür ediyorum. Kocaeli’nin tanınması ve ticari alanda var olduğunu gösterdikleri için her zaman yanlarında olacağını ifade etmek istiyorum” dedi. GTO Başkanı Nail Çiler, ödül alan firmaları, “Sadece üretime katkı bulunmadılar. 98 ülkeye ihracat yapıp gurur kaynağımız oldular. Ekonomi de bir daralma var. Bunu hissediyoruz. Kocaeli bugün Türkiye’de süper ligdedir. Sadece benim bölgem Gebze’de 9 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. Bu gücü unutmamalıyız. Bu nimetlerden faydalanmalıyız. Allah tüm ülkeye Kocaeli gibi ihracat sağlasın” diyerek tebrik etti.

GELİR 524 BİN 411 TL

Nisan ayı mizanını açıklayan Hesapları İnceleme Komisyon Üyesi İbrahim İbrahimoğlu, “Nisan ayında 524 bin 411 TL gelirimiz, 802 bin 713 TL giderimizin olduğu görülmektedir. Nisan ayı sonunda toplam 2 milyon 747 bin 230 TL gelir bütçemizin yüzde 19,91’ini toplam 3 milyon 109 bin 494 TL, gider bütçemizin yüzde 22, 53’ünü oluşturmaktadır” diye belirtti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14.7

Programda Ekonomi Danışmanı Yusuf Bayraktutan ekonomi sunumu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Nisan ayında bütçe, 18 milyar TL açık verdi. Yılın ilk 4 ayında açık 54 milyar TL’yi aştı. İktisadi aktivitede durgunluk ve ithalatta gerileme gelirleri azaltırken kamu harcamaları genişlemeye devam ediyor. Mart ayı işsizlik oranı yüzde 14.7 oldu. Konut satışları Mart’ta yüzde 18 azaldı. İpotekli satışlar yüzde 61 azalırken yabancılara satışlar yüzde 82 arttı. Nisan’da beyaz eşya satışları yüzde 7 düşerken ihracat yüzde 4 ve üretim yüzde 1 arttı.”

Ödül alan firmaların isimleri şöyle:

Beşüzzi Gıda Turizm Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., CDS Robotik Otomasyon Yazılım Elektrik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Rokteknik Metal Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Samm Teknoloji İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş., VTEK Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.