Büyükşehir'den köylere 5 ayda 2 milyon TL'lik yardım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. 12 ilçenin kırsal mahalleleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde yapılan inşaat malzemesi yardımları sayesinde, köylülerin ihtiyaçları gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi, köylerde bulunan camii, çeşme, sosyal tesis ve köy konakları gibi yapıların tamiratı ve inşasını gerçekleştiriyor.

KÖYLERE MALZEME YARDIMI

Kocaeli’nin her noktasına hizmet hamlesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetlere yardım elini uzatıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor.

CAMİLERİN ACİL İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR

Vatandaşların büyük memnuniyetini kazanan çalışmalar kapsamında Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 2019 yılının ilk 5 ayında 12 ilçede bulunan Sosyal tesis, köy konağı, cami, Kuran kursu, şadırvan ve gasilhane için köylere 2 Milyon 11 Bin 805 TL yardımda bulundu.

12 İLÇEYE HİZMET

Bölge halkının ortak ihtiyaçlarının giderildiği çalışmalar doğrultusunda 12 İlçedeki 90 Cami ve Kuran kursu, Darıca, Derince, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel ve Körfez ilçelerindeki 43 sosyal tesis ve köy konağı, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde ise 11 şadırvan ile gasilhane, Derince Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde 34 çeşme, yalak ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.