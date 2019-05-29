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İzmit Belediyesi 10 adet yerini kiraya verecek

İzmit Belediyesi Encümen’i haftalık olağan toplantısını Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi.
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Encümende 14 gündem maddesi görüşülerek 10 adet yerin kiralanması kararlaştırıldı. 19 Haziran’da Belediye Encümeni’nde yapılacak ihaleyle büfe, otopark, simit satış yeri, kafeterya, ATM yeri ve acık spor tesisi 3 yıllığına kiraya verilecek. 6 işyeri için 3 yıllık kira bedeli peşin, 3 işyeri için yıllık kira bedeli peşin, bir işyerinin kirası da aylık olarak gerçekleşecek.

KİRALANACAK YERLER

Belediye Encümeninde gerçekleşecek ihalede Yenişehir’de bulunan açık otopark alanı aylık 1500 lira, Şirintepe’de bulunan açık spor tesisi ve kafeterya aylık 743 lira, Kuruçeşme’de bulunan ATM yeri 2 bin 282 lira, Tepeköy Mahallesi’ndeki büfe 500 lira, Cumhuriyet Parkı’ndaki büfe 8 bin lira, Serdar Mahallesindeki büfe 810 lira, Alikahya Fatih Mahallesindeki büfe çay bahçesi 3 bin lira, Yenidoğan’daki işyeri 1206 lira, Akarca Mahallesindeki büfe kafeterya 1000 lira, Körfez Mahallesindeki simit satış yeri de 668 lira aylık muhammen bedelle kiraya verilecek.

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