Erkek Futsal’da gözler finalde…

17 Mayıs’ta başlayan ve 16 takımın katılımıyla 4 grup üzerinden oynanan maçlar sonrasında son iki biletin sahibi belli oldu. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki yarı final maçlarında finale yükselen iki takım, bugün şampiyonluk için kapışacak.Yarı final maçlarında Yahyakaptan MTAL, Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL’ni 3-0 yenerek finale çıkan ilk takım oldu. Günün ikinci maçında ise iki şampiyon adayı Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ile İzmit Muallim Naci Lisesi kapıştı. Maçı Cahit Elginkan 3-0 kazandı. Çekişmeli geçen maçı Cahit Elginkan Okul Müdürü Ayhan Erim ve sendika başkanı Şahin Yaşlık birlikte izledi. Bugün yine aynı salonda saat 10.00 da üçüncülük maçında Şehit Öğretmen Egrin Komut MTAL ile İzmit Muallim Naci AL. karşılaşacak. Ardından oynanacak final maçında ise saat 11.00’de Yahyakaptan MTAL ile Cahit Elginkan Anadolu Lisesi karşı karşıya gelecek. Ahmet AKAY

GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE)

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

10.00: ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL A İZMİT MUALLİM NACİ AL

FİNAL MAÇI

11.00: YAHYA KAPTAN MTAL-CAHİT ELGİNKAN AL

YAHYA KAPTAN MTAL: 3 ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL A: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ahmet Kahraman Akman ***, Zafer Köklü ***

YAHYA KAPTAN MTAL: Recep Akova ***, Muhammet Raşit Çakmak ***, Yunus Emre Güler ***, Burak Köse ***, Ömer İçen ***, Akıncan Aydın **, Muhammet Şahin Gündoğdu **, Nasuf Mert Şengün **, Emirhan Yıldız ***, Ertuğrul Metin ***, Abidin Demirtaş ***, Furkan Koç ***

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL A: Ensar Koralp **, Muhammet Ali Dinç **, Yusuf Kalender **, Murat Hazar Bekçi **, Yusuf Ramazan **, Mustafa Gürkan **, Doğan Mert Öksüoğlu **, Ahmet Berk Bayrak **, Yunus Dilek **, Enes Ateş **

GOLLER: Burak Köse (2), Emirhan Yıldız (1)

CAHİT ELGİNKAN AL: 3 İZMİT MUALLİM NACİ AL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Öner Sarıkaya ***, Mahmut Şahinkaya ***

CAHİT ELGİNKAN AL: Gökay Yaşlik ****, Yiğit Pınar ***, Muhammet Furkan Bulduk ***, Mert Erben ***, Mekişah Mencik ***, Baylan Mert Özmüş ***, Olcay Çimen ***, Kamil Berat Aktop ***, Feruzan Ata Turan ***, Yiğit Candaş Erdeniz **, Mert Yiğit **, Ensar Durmuş **

İZMİT MUALLİM NACİ AL: Buğra Efe Kaya ***, Enes Özenir **, Mert Can **, Ahmet Can **, Ege Yart **, Berkan Kurt **, Kerem Yiğit **, Egemen Ertaş **, İsmail Göb **, Mustafa Sarıoğlu **, Baran Uğurel, Devran Aytekin **

GOLLER: Yiğit Pınar (1), Feruzan Ata Turan (1), Mert Yiğit (1)