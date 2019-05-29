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Cinsel ilişki bahanesi ile kandırıp gasp ettiler

İzmit’te cinsel ilişki bahanesiyle kandırdığı kişiyi beraberindeki 4 erkekle birlikte darp ettikten sonra gasp ettiği öne sürülen biri kadın 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre İzmit’te daha önceden tanıştığı S.D. (24) isimli kadın ile cinsel ilişkiye girmek üzere buluşmaya giden B.T. (27) isimli şahıs, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde S.D. ile buluştu. Bölgede bulunan bir otele gitmek üzere yola çıkan ikilinin önünü plakası belirlenemeyen bir otomobil keserek içindeki 4 kişi B.T.’yi otomobile aldı. Otomobilde darp edilen ve daha sona yaklaşık 2 bin TL değerindeki cep telefonu gasp edilen B.T. daha sonra olay yerinin bir arka sokağında serbest bırakıldı. Konuyla ilgili yapılan şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasından yola çıkarak MOBESE ve PTS kameraları sayesinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, İzmit Yenişehir Mahallesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinde suçlamayı kabul etmedikleri ve B.T.’nin S.D.’ye borcu olduğunu söyledikleri öne sürülen biri kadın 5 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:44 TSİ - Asayiş

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