Tenis ordusu geliyor

Yıllardır tenise önderlik yapan İzmit Tenis Kulübü, modern kortlarıyla adeta hınca hınç dolarken, Türkiye dereceleri de art arda alınmaya başlandı. Bu arada alt yapı liglerinde de kaliteli gençlerin yetişmesi dikkat çekiyor. Kocaeli Okullar Arası Küçükler Tenis İl Birinciliği buna örnek oldu. Kızlarda ve erkeklerde Uğur Bahçeşehir, şampiyonluğa ulaşırken, kaliteli maçlar izleyenlere zevk verdi.

DEVLERE KAFA TUTUYORLAR

İzmit Tenis Kulübü kortlarında düzenlenen şampiyonada sıkı mücadeleler izlendi. Erkeklerde 1’nci sırayı Uğur Okulları elde etti. 2’nci sırayı ise Bahçeşehir Özel Okulu aldı. Kızlarda Bahçeşehir şampiyon olurken, Doğa Koleji ikinci sırayı aldı. Maçlardan hemen sonra, yine İTK kortlarında ödül töreni gerçekleşti ve sporcular haklı gururu yaşadı. Şimdi Türkiye dereceleri bekleniyor.