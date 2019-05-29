Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli milli sporcularından olan voleybolcu Büşra Cansu Sultanlar Ligi’ndeki yeni adresini Beşiktaş olarak belirledi. Değirmendereli kızımız, Beşiktaş ile sözleşmeye imza attı. Eczacıbaşı’nda ve milli takımda uzun yıllar voleybol oynayan ve birçok şampiyonluklar yaşayan Büşra Cansu, Değirmenderespor eski balkanı Sami Cansu’nun da kızı.
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Büşra Cansu’nun yeni adresi: Beşiktaş
Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli milli sporcularından olan voleybolcu Büşra Cansu Sultanlar Ligi’ndeki yeni adresini Beşiktaş olarak belirledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz