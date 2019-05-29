Büşra Cansu’nun yeni adresi: Beşiktaş

Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli milli sporcularından olan voleybolcu Büşra Cansu Sultanlar Ligi’ndeki yeni adresini Beşiktaş olarak belirledi. Değirmendereli kızımız, Beşiktaş ile sözleşmeye imza attı. Eczacıbaşı’nda ve milli takımda uzun yıllar voleybol oynayan ve birçok şampiyonluklar yaşayan Büşra Cansu, Değirmenderespor eski balkanı Sami Cansu’nun da kızı.