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Tırmanma heycanı yine Kartepe’de…

2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ayağı, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe Belediyesi katkılarıyla 1 Haziran Cumartesi günü Derbent – Kartepe parkurunda düzenlenecek.
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2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ayağı, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe Belediyesi katkılarıyla 1 Haziran Cumartesi günü Derbent – Kartepe parkurunda düzenlenecek. 4 ayrı kategoride araçların mücadele edeceği organizasyon saat 10.00-12.30 arasında gerçekleşecek antrenman çıkışları ile başlayacak. 5,30 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli yarış Kartepe Derbent beldesindeki Bayrak Tepe Cafe önünden başlayacak. İlk çıkışı 13.00’te ikinci çıkışı 14.30’da ve üçüncü çıkışı da 16.00’da gerçekleştirilecek olan organizasyon saat 19.00 da Kartepe yolundaki Çamçeşme Restaurant tesislerinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Bugün 12:59 TSİ - Spor

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