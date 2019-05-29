Söğüt: Gazeteci, toplumun aynasıdır

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, Başkan Söğüt’e yeni görevinde başlarılar dileyerek, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak toplumun yararına olacak her türlü projede destek vereceklerini belirtti.

MEŞAKKATLİ BİR MESLEK

Başkan Şener Söğüt de Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Gazetecilik, gerçekten oldukça meşakkatli bir meslek. Basınımız olmasaydı; vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan duyamaz yaptığımız ve yapacaklarımızı da anlatamazdık. O yüzden basın, toplumun da aynasıdır” ifadelerini kullandı.