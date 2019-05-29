Kocaeli’nin önemli fabrikalarından Yıldız Sunta Fabrikasında işveren mali kriz nedeniyle geçtimiz günlerde tüm işçileri işten çıkarmıştı. Üretimi durduran yönetim, şimdi de konkordato istedi. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi, konkordato istedi. Mahkeme firma hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, Nazir Esirci, Levent Biçer ve Ferah Yıldız'ı geçici konkordato komiseri olarak atadı. Yıldız Sunta ile ilgili bir sonraki duruşma 21 Ağustos günü yapılacak.