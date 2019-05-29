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Yıldız Sunta MDF konkordato istedi

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi, konkordato istedi.
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Kocaeli’nin önemli fabrikalarından Yıldız Sunta Fabrikasında işveren mali kriz nedeniyle geçtimiz günlerde tüm işçileri işten çıkarmıştı. Üretimi durduran yönetim, şimdi de konkordato istedi. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi, konkordato istedi. Mahkeme firma hakkında  3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, Nazir Esirci, Levent Biçer ve Ferah Yıldız'ı geçici konkordato komiseri olarak atadı. Yıldız Sunta ile ilgili bir sonraki duruşma 21 Ağustos günü yapılacak.

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Yorumlar

(2)
02

Isci - Bugünü kadar kazandınız, kaçırdınız parayı şimdi magdurum,açgözlü soyguncular.su mubarek günde allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın.yoksa size çok söylenecek şey var ama ramazandayiz değmez

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 15:34
01

Vatandaş - Hadi bakalım hayırlısı, al konkordatoduyu ödeme işçinin parasını. oh ne güzel dünya. olan gene emekçilere oldu.

Yanıtla . 2Beğen 29 Mayıs 14:50

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