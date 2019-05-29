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Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada söz alan kadın avukat, hakimin "Eteğin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda. Bu haliniz avukatlık mevzuatına aykırı" çıkışıyla neye uğradığını şaşırdı.
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Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat etek boyunun çekilmesini istemedi. Duruşmada izleyici olan 2 avukat da etek boyunun mevzuata uygun olduğunu söyledi.

TUTANAKLARA YANSIDI

Tutanaklara yansıyan tartışmada hakim dosyaya ulaşan bilirkişi raporunu okudu ve avukatlara söz verdi. Söz alan kadın avukat bilirkişi raporuna karşı konuşmaya başladı. Bu sırada hakim, kadın avukatın eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu, giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Dinleyici sıralarında bulunan 2 avukata da etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına, örfüne uygun olup olmadığı soruldu.2 avukat da etek boyunun avukatlık, hukuka ve örfüne uygun olduğunu, özgürlük alanı ile ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

HAKİM, ETEK BOYUNUN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Hakim, baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat ise "Etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Yorumlar

(1)
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Vatandaş - Sayın Mahkebe başkanı artık dosya yerine demekki gelen avukatların etek boylarıyla ilgileniyor. Merak ediyorum bu davanın sonucu ne çıkar :)

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 14:51

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