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"Eşim beni ağabeyimle aldattı"

İzmit'te ağabeyi ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle yaralayan şahıs, yargılandığı davada, “Amacım öldürmek değildi, korkutmak istemiştim, pişmanım” dedi.
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İzmit Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan SEKA Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki kafeteryanın bahçesinde 24 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.’yi sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Şahıs, öfkeli eşini görünce koşmaya başlayan Gülbeyaz K.’ye 2 el ateş etti. Kadın yol kenarındaki spor salonunun önünde bulunan kafeteryaya sığınmak isterken kurşunlardan biri bacağına isabet etti. Gülbeyaz K. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören kafeterya çalışanlarından birisi Sami K.’nin üzerine atlayarak silahı elinden aldı. Şahsı etkisiz hale getiren çalışanlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Sami S. gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Gülbeyaz K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan Sami K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye götürülen şahıs, basın mensuplarının 'Neden eşinizi yaraladınız?' sorusuna, 'Bu iş burada bitmez, namus meselesi' diyerek cevap verdi. Adliyedeki ifadesinin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Ağabeyimin eşi bana arama kayıtlarını gösterdi, buna rağmen inanmadım”

Eşini vuran Sami K.’nin yargılandığı dava bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Sami K., sanık avukatı ve Gülbeyaz K.’nin avukatı katıldı. Gülbeyaz K.’nin ise tedavisi sebebi ile duruşmaya katılamadığı belirtildi. Duruşma sanık Sami K.’nin savunması ile başladı. Olay günü eşini öldürmek istemediğini iddia eden Sami K., “2010 yılında karıştığım bir suç sebebiyle cezaevine girdim. Olayın yaşandığı dönemde açık cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Olaydan daha önce ağabeyimin eşi, S.K. ile eşim arasında ilişki olduğunu söylemişti. Bu durumdan dolayı boşanmak üzereyken eşimin öyle bir şey yapmadığını söylemesi üzerine ben vazgeçtim. Ağabeyimin eşi bana arama kayıtlarını gösterdi, buna rağmen inanmadım” dedi.

“Korkutmak istemiştim, pişmanım”

Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirten Sami K., “Ağabeyimin eşi olay günü bir ses kaydı gönderdi. Ses kaydında ağabeyim ile eşimin konuşması vardı. Ses kaydını duyunca eşimi arayıp buluşmak istediğimi söyledim. Daha sonra bana ait olan pompalı tüfeği alarak buluştuğumuz yere gittim. Buluştuğumuz yerde beklerken eşim geldi. Elimdeki tüfeği görünce panikle koşmaya başladı. Ben de koşmamasını söyleyerek sinirle korkutmak amaçlı ateş ettim. Koşmaya başlayınca sinirle yaralamak için ayağına ateş ettim. Yere düştü. Bir şahıs araya girdi. Ben de silahımı bıraktım. Amacım öldürmek değildi, korkutmak istemiştim, pişmanım” diye konuştu.

“Beni bırakın abi, namus davası”

Olay günü sanık Sami K.’yi durdurarak elinden tüfeği alan A.K. ise, “Olay günü elinde tüfek olan sanığın mağdureyi tüfekle kovaladığını gördüm. Bir el ateş etti, isabet etmedi, ikinci ateş ettiğinde mağdurenin ayağından vurulduğunu gördüm. Araya girerek şahıstan silahı bırakmasını istedim. O da, ‘Beni bırakın abi, namus davası’ dedi. Sonra ben yardım istedim. Sonra mağdurenin ayağını iple bağlayarak tampon yaptık. Silahı alarak polis ekiplerine teslim ettik” şeklinde konuştu. Tanığın dinlenmesinin ardından sanık avukatı Sami K.’nin suçu baskı altında işlediğini belirterek, annesi, ağabeyinin eşi ve olay yerinde bulunan vatandaşların tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, tanıkların ve Sami K.’nin ayağından vurduğu Gülbeyaz K.’nin bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verdi.

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