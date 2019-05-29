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Kandıra'da ağaç katliamı başladı!

Kandıra’nın doğa olarak en güzel yerlerinden olan Babaköy, Kuzey Marmara Otoyolu için feda ediliyor.
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Kandıra Babaköy’de ağaç katliamı başladı. Kandıra’nın doğa olarak en güzel yerlerinden olan Babaköy, Kuzey Marmara Otoyolu için feda ediliyor. Otoyola taş sermek için Babaköy’de 13 hektar alanda bir taş ocağı açılacak. Ormanlık bölgede açılacak taş ocağı için 2 bin 159 ağaç kesilecek. Dün ise ağaç kesim işlemlerinin başladığı öğrenildi.

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