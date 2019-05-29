Kandıra Babaköy’de ağaç katliamı başladı. Kandıra’nın doğa olarak en güzel yerlerinden olan Babaköy, Kuzey Marmara Otoyolu için feda ediliyor. Otoyola taş sermek için Babaköy’de 13 hektar alanda bir taş ocağı açılacak. Ormanlık bölgede açılacak taş ocağı için 2 bin 159 ağaç kesilecek. Dün ise ağaç kesim işlemlerinin başladığı öğrenildi.
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Kandıra'da ağaç katliamı başladı!
Kandıra’nın doğa olarak en güzel yerlerinden olan Babaköy, Kuzey Marmara Otoyolu için feda ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz