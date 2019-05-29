Kocaeli Fotoğrafçılar Odası, üyeleri arasındaki birliği ve beraberliği kuvvetlendirmek, Ramazan ayının bereketini ve bolluğunu yaşamak adına iftar programı düzenledi. Körfez Yarımca’da bulunan Ekol Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına başta Kocaeli Fotoğrafçılar Odası Başkanı Ali Kılıç olmak üzere esnaf odaları başkanları, çok sayıda fotoğrafçı ve aileleri katıldı. Meslek hakkında fikir alışverişinin gerçekleştirildiği iftarın samimi bir ortamda gerçekleştiği öğrenildi. Program hakkında konuşan Kocaeli Fotoğrafçılar Odası Başkanı Ali Kılıç, programa katılan tüm dostlara teşekkürlerini ilettiğini duyurdu.
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Fotoğrafçılar ifarda buluştu
Kocaeli Fotoğrafçılar Odası, üyeler arasındaki bağı ve birlikteliği güçlendirmek adına iftar programı düzenledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz