Fotoğrafçılar ifarda buluştu

Kocaeli Fotoğrafçılar Odası, üyeleri arasındaki birliği ve beraberliği kuvvetlendirmek, Ramazan ayının bereketini ve bolluğunu yaşamak adına iftar programı düzenledi. Körfez Yarımca’da bulunan Ekol Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına başta Kocaeli Fotoğrafçılar Odası Başkanı Ali Kılıç olmak üzere esnaf odaları başkanları, çok sayıda fotoğrafçı ve aileleri katıldı. Meslek hakkında fikir alışverişinin gerçekleştirildiği iftarın samimi bir ortamda gerçekleştiği öğrenildi. Program hakkında konuşan Kocaeli Fotoğrafçılar Odası Başkanı Ali Kılıç, programa katılan tüm dostlara teşekkürlerini ilettiğini duyurdu.